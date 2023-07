Die Rückeroberung der Straße

Den Kampf um den öffentlichen Raum in Wien gewinnt momentan leider allzu oft das Auto. Noch. Auf Initiative der Stadt, gemeinsam mit dem Verein Juvivo, soll das Projekt "Spielerisch durch Wien" städtische Verkehrsräume -zumindest temporär -in Form der "Wiener Spiel!Straße" für Kinder öffnen. An sonst stark befahrenen Orten gibt es bis Anfang Juli mitten in der Betonwüste ein umfangreiches Spielangebot mit Schwungtüchern, Jongliermaterial, Straßenkreiden und mehr. Alle Termine finden Sie unter www. juvivo.at/spielerisch-durch-wien. Palffygasse 22-24, Mo 14.30 bis 18.00