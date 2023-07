Die Unschuld des jungen Werther

Wir zittern vor den Folgen", schrieb die Zeitung Reichspostreuter am 11. November 1774. "So wünschen wir, dass es nie geschrieben wäre." Gemeint ist "Die Leiden des jungen Werther", jener Briefroman von Johann Wolfgang von Goethe, der zwei Monate zuvor erschienen war und seitdem für mächtig Kontroverse sorgte: Werther ist unglücklich in die verheiratete Lotte verliebt. Er versucht, mit ihr befreundet zu sein, und begeht schließlich Suizid. Der Reichspostreuter fürchtete, Werthers Tat würde Menschen in einer ähnlichen Situation dazu motivieren, sich ebenfalls das Leben zu nehmen.