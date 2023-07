„Die USA wollen die Ukraine queer machen!“

Das MCC in Budapest bietet 300 jungen Menschen Mentoring und Training an (Foto: Lina Paulitsch)

Alle Plätze sind belegt, Männer in Anzügen, so weit das Auge reicht. Hektisch nesteln sie an den Kopfhörern, suchen den Kanal mit der Simultanübersetzung. Zwar geht das "International Peace Forum" in Budapest auf Englisch über die Bühne, aber wenn Ungarns Außenminister Péter Szijjártó seine feierliche Eröffnungsrede hält, dann in seiner Landessprache.

"Ich gratuliere zu Ihrem Mut, über den Frieden zu sprechen", ruft Szijjártó und empfängt zustimmendes Räuspern. "In anderen Ländern ist es nicht möglich, eine Meinung auszusprechen, die nicht dem Mainstream entspricht."

An diesem Tag soll es nicht um irgendeinen Frieden gehen. Man will über ein Ende des Krieges in der Ukraine sprechen. "Ungarns Position stößt auf Widerstand", fährt der Außenminister fort. "Aber heimlich kommen ständig Menschen zu mir und sagen:'Péter, kämpf weiter!'" Die Regierung unter Premierminister Viktor Orbán sei in der EU ein Außenseiter und ja, ein weiser Vorreiter auf dem globalen Parkett.