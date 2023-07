Echt jetzt? Doku als Krimi, Leben als Deal

Es ist in "Good Life Deal" wie in der wirklichen Marktwirtschaft: Ein kalkuliertes Arrangement, ein Deal, funktioniert so richtig, wenn die Illusion entsteht, dass alle dadurch nur gewinnen und ein echt gutes Leben haben werden. In dieser gfeanzten Filmakademie-Produktion verbindet ein Deal zwei Schrulls um die 50: Gerhard, einer kaum behandelbaren motorischen Erkrankung wegen Frührentner, zieht aus Wien nach Thailand zu Amy, die ihn heiraten und umsorgen wird. Ganz große Liebe: Er verspricht sich Therapien und Aufnahme in ihre entspannte Familie, sie freut sich kichernd über Auto, Haus, Schmuckgeschäft, gekauft um Gerhards Geld.

Das ist ein Dokumentarfilm: Wirklichkeit, Oida! Das ist der Deal. Ab und zu reden Leute mit der Regisseurin/Autorin Samira Ghahremani hinter der Kamera; einmal fragt sie die beiden, wie sie sich kennenlernten. Aber Illusion entsteht fast unweigerlich: die Illusion vom Good Life für alle Beteiligten und die einer Fiktion voller Gefühlsdynamik. Die Kamera ruckelt, wie um uns zu erinnern: Hier passiert was Echtes, das wackelt! Geld, Glück, wo geht es hin? In Plastikbunt, Silberkitsch und Tüll keimt Verdacht, steigert sich Thrill: Der Film spinnt uns weiter in unsere Projektionen, deren Frei-und Leerlauf, ein. Pointiert montiert, gewitzt und twisty.

Ab Fr im Metro Kinokulturhaus