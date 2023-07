Ein tönendes Tagebuch und ein Chor aus Vögeln

Camille Saint-Saëns war Komponist, Pianist und auch ein begeisterter Reisender, der die Wintermonate häufig in Nordafrika verbrachte. Seine Impressionen verarbeitete der Franzose in brillanten und effektvollen Stücken, die Zahia Ziouani zum klingenden Reisetagebuch "Bacchanale" (hm) inspiriert haben. Am Pult ihres Orchesters Divertimento interpretiert sie "Suite algérienne", die Ballettmusik "Parysatis", die Saint-Saëns während einer seiner Reisen nach Luxor schrieb, eine italienisch angehauchte Tarantelle für Flöte, Klarinette und Orchester und die "Jota Aragonesa" nach einem spanischen Volkstanz. Saint-Saëns' musikalische Ansichtskarten ergänzt die französische Dirigentin mit algerischen Wurzeln um traditionelle algerische Lieder.