Erstlingsfilm und erste Liebe: "Falcon Lake"

Der 13-jährige Bastien verbringt seine Ferien mit seiner Familie am Falcon Lake in Kanada. Er langweilt sich furchtbar, nur die Suche nach dem Geist eines ertrunkenen Buben, der einer Legende nach am See umgeht, weckt seine Neugier. Als er Chloe kennenlernt, die Tochter eines befreundeten Paares, nimmt Bastiens Urlaub eine aufregende Wendung. Charlotte Le Bon erzählt in ihrem Erstlingsfilm "Falcon Lake" die Geschichte einer ersten Liebe. Warm und sinnlich strahlt der Sommer von den 16-mm-Bildern, die die Faszination der beiden Kinder (beeindruckend: Joseph Engel, Sara Montpetit) genauso einfängt wie die Melancholie und Einsamkeit einer endenden Kindheit. Derzeit in den Kinos (OmU im Votiv)