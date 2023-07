Finger weg von einer Absage der Rammstein-Konzerte

Rammstein touren gerade durch Europa. Für Ende Juli sind zwei Wiener Stadionkonzerte angesetzt. Über 100.000 Menschen wollen kommen, Tickets sind längst Mangelware. Nun haben die Berliner Brachialrocker aber ein Problem: Die aktuelle Konzertreise begleiten massive Störgeräusche; von einem System des sexuellen Missbrauchs junger weiblicher Fans ist die Rede.

Solange diese Vorwürfe nicht restlos geklärt seien, müssten Rammstein-Konzerte abgesagt werden, fordert Viktoria Spielmann, die Frauen-Sprecherin der Wiener Grünen. Susanne Raab (ÖVP) sieht das ähnlich. Sie will - was es längst gibt - Schutzkonzepte für Frauen bei Konzerten.

Mehr populistischer Aktionismus ist in dieser bedrückenden Causa kaum möglich. Weniger höflich ausgedrückt: Es schmerzt, wie arg Spielmann und Raab danebenhauen. Sagen wir so: Eine nächtliche U-Bahn-Fahrt in Wien ist gewiss gefährlicher als der Besuch eines Rammstein-Konzerts, bei dem nicht erst heute Awareness-Teams und Security-Menschen herumschwirren (vor der Bühne wohlgemerkt, nicht dahinter).