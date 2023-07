Ein wenig Regen vergangene Woche, und schon standen Keller, die Straßen des Pratersterns und sogar der Boden eines Linienbusses unter Wasser, wie ein Instagram-Video dokumentiert. 50-mal öfter als an normalen Tagen musste die Feuerwehr am Mittwoch ausrücken, hauptsächlich, um Keller auszupumpen. "Die Kanalisation ist überlastet", erklärte ein Sprecher die Lage. Starkregen bringt den Wiener Kanal schnell an seine Grenzen. Schuld daran ist für Experten auch der vielversiegelte Boden, der verhindere, dass Wasser in die Erde sickere.