"Freund der Erde" liest in Wiener Park

Der US-Autor T. C. Boyle widmet sich in dem Roman "Blue Skies" seinem Leibthema: der Natur und ihrer Zerstörung durch den Menschen. Dabei zeichnet er ein angemessen düsteres Bild unserer Gegenwart und nahen Zukunft. In anderen Händen wäre der Roman womöglich zur Feel-Bad-Lektüre des Jahres geworden. Boyles schwarzer, bitterböser Humor sorgt jedoch dafür, dass neben Weltuntergangsstimmung auch für beste Unterhaltung gesorgt ist.