Glücksversprechen Alterlaa: "27 Storeys"

Im Wohnpark von Alterlaa, der Platz für mehr als 3000 Familien bietet, lebt es sich nicht wie in einem Hochhaus, sondern wie in einem Dorf. Zumindest traf dieser Befund für jene Zeit zu, die Bianca Gleissinger, Jahrgang 1990, dort zubrachte. Für ihren Regieerstling "27 Storeys -Alterlaa Forever!" ist die Filmemacherin, die zum Studium nach Berlin ging, an die Stätte ihrer Kindheit zurückgekehrt. Diese endete seinerzeit jäh -mit der Scheidung der Eltern und dem Auszug aus der Stadt in der Stadt.