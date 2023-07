Kunst und Kinder und Kinder als Kunst

Montag, 5. Juni: Liebes Tagebuch! Meine Festwoche hat mit Kindertheater begonnen, auch eine Seltenheit: "Pinocchio" von Wu Tsang hat daran erinnert, dass die berühmte Puppe eigentlich eine Pinie mit Augen ist. Das fand ich sehr herzig anzusehen, ebenso wie die Begeisterung der Schulkinder rund um mich.

Der Abend war dann weder herzig noch kindgerecht, dafür ziemlich gescheit: "La Obra /Das Stück" handelt von einem KZ-Überlebenden, der in einem argentinischen Dorf sein Leben Paulus-Manker-mäßig in einer umfangreichen Bühneninstallation nachspielen lässt, und von einem Libanesen, dessen Vater als Verräter hingerichtet wurde. Denkt man zumindest. Überfallsartiges Erzähltheater. Me gusta.

Donnerstag, 8. Juni: Zuerst wieder Kinder, diesmal unabsichtlich. Aber wenn man eine Aufführung um neun Uhr am Spielplatz ansetzt, wie Doris Uhlich ihr "Melancholic Ground", dann werden sich die Performenden eben mit den Stammgästen die Rutschen, Schaukeln und Wippen teilen müssen. Die Folge: Begegnungen der dritten Art. Großartig.

Abends Premiere von Jozef Wouters' "A Day Is a Hundred Years": höchst seltsam und zum Verlieben. Ein verträumtes Stück in Bildern, das zeigt, wie wichtig Bühnentechnik ist. Und das man unmöglich in einem kurzen Tagebucheintrag beschreiben kann. Also lasse ich es.

Freitag, 9. Juni: Nach viel guter Kunst endete meine vorletzte Festwoche in einer halbherzigen Kunstverweigerung: In "Exodus" von Mikheil Charkviani schildern jeden Abend andere Leute ihre Fluchterfahrung, ohne Proben, ohne Verfremdung. Heute etwa einer, der, in Österreich angekommen, seine Reisetasche symbolisch wegwarf. Seltsamerweise baute im Hintergrund ein Kinderchor mit Kopfhörern Sandburgen. Ganz ohne Kunst geht's wohl doch nicht.