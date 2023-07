Maria Happel gibt auf

Die Schauspielerin Maria Happel tritt als Leiterin des Max Reinhardt Seminars zurück. Sie reagiert damit auf einen offenen Brief, den zwei Drittel der Studierenden unterfertigten. In dem Schreiben war von "Machtmissbrauch, Nepotismus und Ignoranz" die Rede. So soll Happel eine schwangere Mitarbeiterin angebrüllt haben. Zudem beklagen die angehenden Mimen die häufige Abwesenheit Happels, die neben dem Job im Reinhardt-Seminar auch noch Rollen im Burgtheater spielt und die Festspiele Reichenau leitet. Zunächst hatte sich Happel gegen die Vorwürfe gewehrt und sieht sich auch jetzt noch im Recht. Dennoch zieht sie die Konsequenzen und gibt auf. Die beliebte Schauspielerin, die das Seminar seit 2020 leitete, schreibt in ihrer Begründung: "Da mein Schaffen, das sich künstlerischen Gesichtspunkten verpflichtet, nicht mehr gewünscht ist, mache ich den Platz gerne frei." Das Max Reinhardt Seminar wurde 1928 gegründet und ist Teil der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Es gilt als eine der wichtigsten Ausbildungsstätten für Schauspielerinnen und Schauspieler. Interimistisch wird die Einrichtung nun von Vizerektorin Gerda Müller geleitet.