Mögen die Leute Sie eigentlich?

Wer erinnert sich noch an "The West Wing"? Ich hatte alle sieben Staffeln auf DVD, einige schaute ich mir mehrmals an. Die Serie lief zwischen 1999 und 2006 und beleuchtete die Hinterzimmer des Weißen Hauses während einer demokratischen Präsidentschaft. Ich würde sie gerne erneut sehen, bin aber nicht mehr im Besitz eines DVD-Players.

(Apropos, noch länger besitze ich keinen Videorecorder mehr und brachte es beim Umzug dennoch nicht übers Herz, die erste Staffel "Sex and the City" wegzugeben, die mir damals eine Freundin auf drei Videokassetten aus New York mitgebracht hatte: Heißer Scheiß, wirst sehen! 25 Jahre ist es jetzt her, dass die erste Folge on air ging.) Nach "The West Wing" bin ich nie wieder in eine politische Serie derart hineingekippt, nichts war annähernd so brillant und so voller schneller, clever getakteter Wortgefechte. Okay, "The Crown", aber sonst?