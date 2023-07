Music, nicht nur for the Masses

Outdoor-Konzerte gehören zum Sommer wie Badehose, Stanitzl und eine gerötete Nasenspitze. Ganz viel Livemusik bietet von 23. bis 25. Juni wieder das Wiener Donauinselfest (donauinselfest.at). Schlecht: Der Macho-Deutschrap-Kampfhund RAF Camora treibt dort sein Unwesen. Gut: Jazz Gitti sagt dazu in ihrer reschen Herzlichkeit: "Kränk di net!"

Das neue Not Afraid Festival bäckt kleinere Brötchen als geplant. Die Hip-Hop-Sause mit Machine Gun Kelly, Yung Hurn und allerlei Deutschrapelend, äh, - größen steigt am 27. Juni nicht wie ursprünglich vorgesehen auf der Donauinsel, sondern in der Metastadt. (www.barracudamusic.at). Das Popfest Wien findet von 27. bis 30. Juli auf und um den Karlsplatz statt, das Programm wird Anfang Juli auf www.popfest.at verkündet.

Am anderen Ende des Landes sorgt das Feldkircher Poolbar Festival (www. poolbar.at) von 6. Juli bis 14. August für (alternativ-)kulturelles Treiben im Ländle. Zu den Konzert-Highlights zählen heuer die deutsche Rapperin Haiyti (8.7.), der Polit-Hopper mit Klavierfaible Danger Dan (14.7.), die prächtigen britischen Indierocker Porridge Radio (25.7.) - und natürlich die stets mitreißende kanadische Elektropunk-Feministin Peaches (15.7.). Ein gutes Pflaster für sympathische Kleinfestivals ist Oberösterreich. Das direkt an der Donau gelegene Ottensheim Open Air (openair.ottensheim.at) feiert von 13. bis 15. Juli sein 30-jähriges Bestehen, unter anderem mit Buntspecht, Ankathie Koi und Kreisky. Mit viel Herzblut wird auch Rock im Dorf (rockimdorf.at) in Kirchdorf/Krems im Kremstal angerichtet: Von 21. bis 23. Juli treten dort etwa Frittenbude, Sharktank, Eli Preis und Oskar Haag auf.