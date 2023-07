Nachrichten aus dem Inneren

Vorige Woche kam das Beweisfoto. Das Ahornbäumchen, mit dem wir unsere langjährige Programmchefin Lisa Kiss in die Pension verabschiedet haben, wächst auf einem sonnigen Ehrenplatz auf der ungarischen Hazienda vor sich hin. Auch im sogenannten Kultur-und Programmzimmer ist der Trauerflor mittlerweile abgehängt worden. Die Programmredaktion hat sich noch mehr in die Arbeit gestürzt. Gemeinsam mit Nathalie Großschädl, Nicolle Odongo, Martin Nguyen und Nahla Hamula hat Falter:Woche-Terminmanagerin Barbara Fuchs den diesjährigen Falter-Kultursommer mit Kunst-und Kulturtipps für ganz Österreich zusammengestellt, eine Beilage, die sich sehen lassen kann. Und das zusätzlich zu all den tollen Tipps, Interviews und redaktionellen Beiträgen, die Sie in der Falter:Woche finden.