Beinahe Sitzplatz: Der lange Weg zum Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker

Der Sicherheitsmann pflanzte sich vor mir auf: "Hier kommst du nicht rein." Theoretisch hatte ich ja Sitzplatzkarten für den Park von Schloss Schönbrunn, wo am 8. Juni das traditionelle Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker stattfand. Aber die Tickets waren nicht rechtzeitig im Briefkasten und das zuständige Büro im Bundeskanzleramt teilte nur vage mit, es gäbe ein Zelt für Journalisten.

Also schloss ich mich dem Besucherstrom an, der von Hietzing Richtung Konzertareal drängte. Schließlich gelangte ich zu den Wasserfontänen, die in den abendlichen Himmel schossen. Mehrere hundert Meter weiter vorne bemerkte ich das Dach, das sich über das Orchester spannte. Da musste ich hin. Nun begann eine Wanderung, die an Zäunen endete. Ich führte Diskussionen über die Karte, die ich doch eigentlich haben sollte. "Ruf im Büro an!" - "Aber das Bundeskanzleramt hat heute geschlossen, es ist Feiertag." Fünf vor halb neun fand ich dann das Zelt, wertvolle Minuten verstrichen mit der Suche des Namens. Als die Mitarbeiterin das Ticket schließlich ausdrucken wollte, hieß es: "Zu spät."

Da fiel mir der italienische Modemacher Elio Fiorucci ein. Er berichtete einmal, dass er nicht zur Eröffnung des von ihm mitfinanzierten New Yorker Clubs Studio 54 durfte. Die Securities erkannten ihn nicht und so war er gezwungen, die Nacht vor der Disco zu verbringen. "Statt zwischen faden Ehrengästen zu sitzen, erlebte ich vor der Tür das richtige Partyvolk", erinnerte sich Fiorucci. Ich bin weder Stardesigner noch Sponsor. Dennoch hörte ich auf den bekennenden Buddhisten und versuchte, dem Missgeschick etwas Positives abzugewinnen. Also zurück zu den Fontänen.