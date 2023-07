Neue Bücher Unsichtbare Frauen und mittelalte Männer

Alte Frauen mit Rollatoren. Allein. In ihren Gesichtern Scham, Furcht, Entrüstung. "Was da von dannen rollte, war meine Zukunft", glaubt Katja Oskamp, Jahrgang 1970. Derweil sortiert Ruth Cerha Kleider aus, weil das Gefühl sie beschleicht, niemand wolle diese Beine, dieses Dekolleté noch sehen. Als sie sich doch wieder traut, wispert ein Mann an der Bar ihr zu: "Fesch! Aus der Beate-Uhse-Seniorenkollektion?"

Bettina Balàka versammelt in "Wechselhafte Jahre" Texte von Schriftstellerinnen übers Älterwerden. Da sinnieren etwa Marlene Streeruwitz oder Barbara Frischmuth über das "empty nest", das Gefühl des Unsichtbarseins und Bilder der älteren Frau als bösartig oder lächerlich. Doch auch neue Freiheiten tun sich auf, wenn Frauen aus den klassischen Rollen entlassen werden. Kein Wohlfühlbuch. Aber ein weises.

Etwas fehlt in der deutschsprachigen Literatur, seit Wilhelm Genazino 2018 verstorben ist. Bis zu seinem Tod veröffentlichte er in schöner Regelmäßigkeit alle zwei Jahre schmale Bücher, in denen er in immer neuen Variationen meist dasselbe thematisierte: mittelalte, mittelmäßige Männer, die sich vor der lästigen Wirklichkeit ekeln und ihr deshalb zu entkommen versuchen.

Genazino war ein großer Flaneur. Auf seinen Wegen durch Frankfurt sammelte er Eindrücke, die als Rohstoff für seine Bücher dienten. Im Nachlass fanden sich kiloweise Skizzen. Bei diesem Autor waren bereits die Vorarbeiten extrem verdichtet, wirkten gleichzeitig aber wie locker hingeworfen. Dieses Lesebuch richtet sich nicht nur an Fans, sondern ist auch eine gute Einstiegsdroge. Einfach irgendwo aufschlagen, loslesen, staunen, schmunzeln.

Bettina Balàka (Hg.): Wechselhafte Jahre -Schriftstellerinnen übers Älterwerden. Leykam, 192 S., € 24,50