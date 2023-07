Neues Album: Der Herzschlag des Wals

In puncto Produktivität wie auch Qualität ist der aus Oberösterreich stammende und längst in Wien heimische Ernst Tiefenthaler unter den hiesigen Songwritern nahezu konkurrenzlos. Er hat in den letzten rund 15 Jahren ein umfangreiches Werk vorgelegt und unter dem Künstlernamen Ernesty International sowie mit Bands wie Bell Etage oder Hotel Prestige diverse Alben veröffentlicht. Als traditionsbewusster und zugleich aufgeweckter Singer/Songwriter mit Americana-Neigung intoniert er seine Songs voll ruhiger Alltagsbeobachtungen und kluger Lebensreflexionen meist auf Englisch. Mit "Beat of the Whale Heart" präsentiert er ein neues Ernesty-International-Album, begleitet wird er vom Kleinen Herzkammerorchester. SF

Kabarett Niedermair, Mi 19.30