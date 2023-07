Nostalgie ist der Katze Tod: "Nostalgia"

Als Jugendlicher hat Felice Lasco Neapel verlassen und sich in Kairo ein neues Leben aufgebaut. 40 Jahre später kehrt der erfolgreiche Geschäftsmann zurück. Während er seiner kranken Mutter eine neue Wohnung beschafft, ergreift ihn eine unwiderstehliche Nostalgie: Wie schön wäre es, wieder in Neapel zu leben! Doch Felices Vergangenheit ist mit der hiesigen Mafia verknüpft - und bringt ihn in Lebensgefahr.