Obertöne und andere spezielle Klänge

Als Obertonsängerin hat sich Sainkho Namtchylak im Avantgarde-Jazzbereich einen Namen gemacht. Später erweiterte sie ihren Radius und öffnete sich traditionellen Liedern ihrer sibirischen Heimat, die mit schamanistischen Texten, Bluesklängen und Improvisation verbunden werden. Aber im weitesten Sinne darf man auch Popmusik dazu sagen. Das gilt so ähnlich für die meisten Acts, die am 9. und 10. Juni anlässlich des 30. Geburtstags des Wiener Labels Klanggalerie beim Minifestival Klang 30 auftreten, darunter Namen wie Massimo Toniutti, Alieno de Bootes, Nocturnal Emissions oder Hastings of Malawi. Auf Klanggalerie bringt Walter Robotka düstere Synthesizerklänge, Genres wie Industrial sowie Experimentelles heraus. SF

Replugged, Fr, Sa, 20.00