Österreichs Fahrradgeschichte in Bildern

In die Pedale zu treten ist mehr, als nur von A nach B zu gelangen -heute wie einst. Das Fahrrad ist umweltverträgliches Verkehrsmittel, treues Alltagsgefährt, Freiheitsvehikel, Sportgerät, im schlechtesten Fall militärisch genutzt, im schönsten Fall Reisebegleiter -und gewiss oft Objekt der Begierde.

So auch bei "Österreich fährt Rad". Kurzweilig dokumentiert der Bildband 150 Jahre Fahrradhistorie als visuelle Kultur-und Alltagsgeschichte. 290 Abbildungen, großteils Schwarzweißfotografien, demonstrieren die bewegte Beziehung zwischen Fahrrad und Radfahrenden in der Stadt und auf dem Land. Darunter viele Schätze aus Privatbeständen, Topotheken und Archiven, die in dieser Fülle bislang noch nicht zusammengetragen wurden. Hintergrundwissen haben Matthias Marschik, Edgar Schütz und Wolfgang Wehap lesefreundlich in kurze Texte und Bildunterschriften verpackt.