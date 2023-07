Offene Liebe ohne Versteckspiel

Ein spektakulärer Bühnenumbau findet zum Abschluss der Saison im Werk X am Petersplatz statt. Für "Hideaway. Liebe und andere Radikalitäten" stellt das Kollektiv Bauer +Baum einen gläsernen Bungalow auf die Bühne. Das Publikum sitzt nicht auf Theaterstühlen, sondern umstellt den erstaunlich großen Glasbau und blickt von außen auf Ehebett, Esstisch, Sofa und Zimmerpflanzen. Das Stück (Text und Regie: Isabella Sedlak) hinterfragt in einem Aufwaschen die heteronormative Liebe und die klassische Familie. Vier Menschen kommen zusammen in einem Ferienversteck, ihrem sogenannten Hideaway: Wer darf wen lieben? Ab wann sind sie eine Familie und wer bestimmt darüber?