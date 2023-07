„Politik kann gerecht sein, Geld nicht“

Schon die Kapitelüberschriften machen neugierig und Lust aufs Lesen: "74,98 Euro für einen Baby-Badeanzug","225 Euro für eine Katzentherapeutin","385 Euro für die gesetzliche Krankenversicherung","788 Euro für ein Hochzeitskleid" oder "590.000 Euro für eine gar nicht mal so schöne Wohnung in Pankow". An jeweils konkreten Beispielen widerlegt Anna Mayr in "Geld spielt keine Rolle" den Titel des eigenen Buches. Und sie tut dies anhand der eigenen Biografie.

Wie es ist, als Kind zweier Langzeitarbeitsloser aufzuwachsen, hat die 1993 in einer Stadt am Rand des Ruhrgebiets geborene deutsche Autorin in ihrem Buch "Die Elenden" (2020) beschrieben. Sie selbst kann auf eine "Aufsteigerbiografie" zurückblicken, ist heute Redakteurin bei der Zeit und kann sich Dinge leisten, von denen ihre Eltern nicht einmal zu träumen wagten.