Spanische Wahlen gegen den Rechtsruck in Europa

Mit überraschend vorgezogenen Wahlen versucht der sozialdemokratische Regierungschef Pedro Sánchez, eine Allianz der Konservativen mit der extremen Rechten zu blockieren. Eine Rechtsregierung in Spanien würde auch das Gleichgewicht in der EU verschieben, wenn nächstes Jahr die neue Kommission ernannt wird. Bündnisse, bei denen konservative Volksparteien die Abgrenzung gegen rechtsextreme Positionen verwässern, werden in Europa zunehmend enttabuisiert, von Italiens postfaschistischer Regierungschefin über ÖVP-FPÖ-Koalitionen bis zur rechtsradikalen Unterstützung für die Regierungen in Schweden oder Finnland.