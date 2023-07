Sprichworträtsel Dschibuti

Liebe Frau Andrea, neulich kamen wir auf das Land Dschibuti zu sprechen und sind auch mit Googles Hilfe nicht fündig geworden, weder was eine gleichlautende Redewendung noch was deren Herkunft betrifft. Wir vermuten, dass "Dschibuti" als Synonym für "sehr weit weg"(geografisch, vielleicht aber auch kulturell?) verwendet wird. Wir waren auch bei "Wir sind hier ja nicht in Dschibuti" uns darüber aber nicht einig, ob es so verwendet wird. Könnten Sie uns hier weiterhelfen? Wir sind eine kleine Runde von vier Verwirrten, die das Pseudonym "Kuštrim" verwendet. Danke und mit besten Grüßen, die Runde Kuštrim, Wien und Rust im Burgenland, per E-Mail

Liebe Runde Kuštrim, Dschibuti ist ein Land am Horn von Afrika, es grenzt im Süden an Somalia, im Südwesten an Äthiopien, im Norden an Eritrea und das Rote Meer und im Osten an den Golf von Aden. Der Vielvölkerstaat hat etwa halb so viele Einwohner wie Wien und ist damit das Land mit der zahlenmäßig kleinsten Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent. In den lokalen Sprachen Afar und Somali ist das Land als "Yibuuti" und "Jabuuti" bekannt.