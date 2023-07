Welt im Zitat

Krasse Kontrolleure

Hundert Verstöße bei Knallhart-Kontrollen am Bau.

Aus www.heute.at

Rest in Peace

Zurzeit verhandelt sie das Informationsfreiheitsgesetz: "Es liegt in den letzten Zügen", sagt sie.

Aus der Presse

Erweiterte Gefahrenzone

Bis zu 354.000 russische und ukrainische Soldaten sollen im Ukrainekrieg getötet oder verletzt worden sein. Davon zwischen 120.000 bis 130.000 in der Ukraine.

Aus derstandard.at

Wasser: Marsch!

Seit 14.00 Uhr sind die Wiener Gewässer im Hochwassereinsatz.

Aus orf.at

Wissen für alle (s)

Die Stadt Wien startete 2018 die erste größere Aufklärungskampagne für K.o.-Tropfen.

Aus dem Falter

Bitte in Dollar

Eine Geschworenenjury sprach der klagenden Journalistin insgesamt fünf Millionen Dollar (4,53 Euro) Schadenersatz zu.

Aus krone.at

Drei mal drei macht sechs

Seither hat sich das Jahresbudget der Organisation vervierfacht, von 15 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 74,5 Millionen im Jahr 2022.

Aus derstandard.at

Angekündigte Überraschung

Sein Manager, der am Donnerstag Bergers Tod ankündigte, bezeichnete ihn als "unerwartet".

Aus salzburg.orf.at

In die Wiege gelegt

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr urinierte ein polizeibekannter, erblich alkoholisierter 35-jähriger Mann am Bahnhof in Götzis auf den Bahnsteig.

Aus heute.at

Der Preis ist heiß

Einer der Firmen gelang es erstmals, eine Plasmatemperatur von rund 100 Millionen Euro zu erzeugen.

Aus den Salzburger Nachrichten

Cool down

Die Urlauber scheinen trotz der starken Teuerung nicht beim Vereisen zu sparen.

Aus vienna.at

Klingt nach Metzgerei

Am Praterstern treffen die kontrollierte Angst und das Adrenalin der Menschen in den Hochschaubahnen des Wurstpraters sowie die medial aufgebauschte Angst vorm Milieu am Praterstern direkt aufeinander.

Aus www.odeon-theater.at

Für gedruckt Zitate erhalten Einsender ein Geschenk aus dem Falter Verlag (an wiz@falter.at)