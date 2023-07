„Wenn wir rasch reagieren, haben diese Kinder noch eine Chance“

Kinder, die im Unterricht so brutal ausrasten, dass keine Schule sich traut, sie zu unterrichten. Teenager, die nach Ende der Pflichtschulzeit immer noch nicht ordentlich lesen können. Klassen, die immer mehr mit Schülern vollgestopft werden. Halbwüchsige, die nicht einmal mehr ihre Schuhbänder selbst zubinden können. Pädagoginnen und Pädagogen, die an der überbordenden Bürokratie verzweifeln. Im österreichischen Bildungssystem krankt es an vielen Stellen.