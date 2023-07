Wie verhindert man Übergriffe? Expertin Karin Tonsern im Gespräch

Der Fall Rammstein erschüttert Deutschlands Kulturszene, eine Metoo-Affäre in der Musikbranche. Die Öffentlichkeit stellt sich zu Recht wichtige Fragen: Wie gefährdet sind junge Frauen auf Konzerten, wie können sie sich gegen sexuellen Missbrauch und gegen Machtmissbrauch wehren?

Falter: Frau Tonsern, was hat Sie in der Causa Rammstein überrascht?

Karin Tonsern: Dass es sehr wenige Stellungnahmen aus der Musikbranche dazu gab. Und erstaunlich ist auch, dass man gleich mit Klagsdrohungen kommt, wenn so viele Vorwürfe publik werden. Das schüchtert ein. Man könnte das ja auch anders angehen, indem man sagt: Wir hören jetzt einmal zu.

Viele sagen, das, was da Backstage und in der sogenannten Row Zero passiert, sei allgemein bekannt. Warum kommt es jetzt zur Sprache?