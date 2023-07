Wohnbau als Beute von Finanzhaien

Die brasilianische Architektin und Urbanistin Raquel Rolnik veröffentlichte 2019 eine kritische Studie, die den Einfluss des globalisierten Finanzkapitals auf Wohnbau und Stadtplanung analysiert. Ihr Buch "Urban Warfare: Housing under the Empire of Finance" zeigt, was passiert, wenn nicht mehr das Menschenrecht auf Wohnen zählt, sondern Immobilien zu Anlageprodukten werden. Als UN-Sonderberichterstatterin hat sich Rolnik mit der Situation in Kasachstan, Kambodscha, Indonesien, Mexiko, Chile und ihrem Heimatland auseinandergesetzt. Mit einem Vortrag eröffnet die Professorin an der Universität São Paulo am Montag um 19 Uhr die Reihe Wohnimpulse im Architekturzentrum Wien.