Zum Tod Silvio Berlusconis, Inbegriff der Postdemokratie

Das britische Magazin Economist brachte es in einer Titelzeile unübertroffen trocken - Pardon my French - auf den Punkt: "Der Mann, der ein ganzes Land fickte" ("The man who screwed an entire Country"). Auf Twitter wurde man dazu belehrt, es handle sich um subtilen Doppelsinn. In der Tat, Bunga Bunga und die Zerstörung der Demokratie halten sich in der öffentlichen Wahrnehmung des Mannes die Waagschale; auch hierzulande stolpern verhaltensauffällige Verleger eher über ihre erotischen Abirrungen als über ihr korruptives Wesen.