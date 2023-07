Zwei Südtirolerinnen in Wien

Die seit vielen Jahren in Wien lebende und arbeitende Südtirolerin Sabine Gruber ist als Romanautorin und Lyrikerin eine verlässliche Größe der deutschsprachigen Literatur. Bevor im Juli ihr neuer Roman "Die Dauer der Liebe" erscheint, tritt sie in der Alten Schmiede als Nachlassverwalterin ihrer Kollegin Anita Pichler (1948-1997) in Erscheinung.

Als freie Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Italienischen ins Deutsche lebte Pichler zwischen Venedig, Wien, Berlin und Südtirol. Mit ihren von historischen und mythologischen Stoffen durchzogenen Texten befasst sich der erste Teil des Abends, mit einem Radio-Feature von Ursula Scheidle zur Autorin der zweite. Moderation: Andreas Jungwirth. Alte Schmiede, Mo 18.00