Ein kleiner Schritt für Livia, aber ein großer für den SK Rapid Wien. Zum ersten Mal betreten den Trainingsplatz West Zwei in Hütteldorf am vergangenen Freitag Mädchen in Fußballschuhen.

„Seids bereit, Mädels?“, ruft Alexander Steinbichler, und die Mädchen dribbeln, passen, schießen aufs kleine Tor. Steinbichler ist der Leiter der Sportwissenschaft bei Rapid Wien, heute stoppt er die 20-Meter-Sprints der potenziellen Nachwuchsfußballerinnen, 4,20 Sekunden braucht eine, 3,60 ihre Nachfolgerin. Steinbichler nickt zufrieden. Normalerweise trainiert auf diesem Kunstrasen der männliche Rapid-Nachwuchs. Doch am vergangenen Freitag begann eine neue Ära in Grün-Weiß. Bald schon wird das erste Mädchenteam hier kicken.