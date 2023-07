"Ein beispielloser Anschlag auf die Pressefreiheit"

„Stecken Sie uns was! Informieren Sie uns über Missstände, Korruption, Vetternwirtschaft und dergleichen. Investigativer Journalismus beruht auf dem moralischen Verantwortungsbewusstsein von Informations- und Kenntnisträgern. Wir garantieren unseren Quellen völlige Anonymität“.

So steht es auf der Website Mediapartizan, eines investigativen Kärntner Online-Mediums. Es wird von Franz Miklautz betrieben, einem der unbequemsten und best informierten Investigativjournalisten Kärntens. Er schreibt nicht nur für Mediapartizan, sondern auch für den Kärntner Monat und für den Falter.

Momentan sind dem Journalisten allerdings die Hände gebunden. Er hat keinen Computer mehr, auch sein Handy und all seine Datenträger sind in Polizeigewahrsam. Dass Miklautz geheime Akten veröffentlicht, wird ihm nämlich allen Ernstes als „Beitragstäterschaft zum Amtsmissbrauch“ vorgeworfen. Und zwar von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.

Sie will nun alle Computerdaten auswerten, um an seine Informanten zu kommen. Ein beispielloser Vorgang. Miklautz Dateien mit Informanten und Redaktionsgeheimnissen liegen nun bei der Kriminalpolizei. Er kann seiner Arbeit nicht mehr nachgehen. „Die sind offenbar wo angerennt“, sagt ein hoher Wiener Staatsanwalt, der die Kärntner Sicherstellungs-Anordnung einsehen konnte. „Wenn ein Journalist ein ihm zugespieltes Geheimnis offenbart, kann das doch kein Amtsmissbrauch des Journalisten sein“.

Aber alles der Reihe nach. Worum geht’s? Franz Miklautz ist in Kärnten den Mächtigen ordentlich auf die Zehen gestiegen. Er deckte anhand von zugespielten Lohnverrechnungsdaten des Magistrats Klagenfurt auf, dass sich Magistratsdirektor Peter Jost in nur einem Jahr rund 70.000 Euro für 800 Überstunden auszahlen ließ – und damit mehr verdiente als der Kärntner Landeshauptmann. Der berüchtigte Ämtermulti ist einer der mächtigsten Beamten der Stadt, bestens vernetzt und unantastbar. Auch dem freiheitlichen Ex-Politiker und „Projektkoordinator“ Martin Strutz genehmigte Jost 370 Überstunden – dies obwohl Überstunden laut einer Anordnung von Jost selbst eigentlich nicht erwünscht sind.

Miklautz enthüllte all das und noch viel mehr auf, weil ihm zwei Whistleblower offenbar interne Lohn- und Gehaltsdaten zusteckten. Er macht seinen Job als Journalist, er beschreibt, wie Steuergelder verwaltet werden und Mächtige ihr Amt ausüben. Genau diese Arbeit ist von der Verfassung geschützt – im Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Aber das passt den Klagenfurter Mächtigen nicht. Und deshalb erstatteten sie über ihre Rechtsanwälte Strafanzeige gegen Miklautz. Er sei kein Journalist, sondern ein Krimineller, weil er Amtsgeheimnisse „offenbart“ habe, die ihm Beamte zugesteckt hätten. Noch einmal zum Mitschreiben: nur die Offenbarung von Leaks mache Miklautz zum Kriminellen.

Bisher hat die Justiz solche Anzeigen als völlig haltlos weggeworfen, das Redaktionsgeheimnis ist heilig. Die Arbeit von Journalisten ist nicht kriminell, das ist gängige Judikatur. Nur wenn Journalisten Beamte bestechen oder explizit zum Geheimnisverrat anstiften, werden sie verfolgt.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt geht aber nun diesen entscheidenden Schritt weiter, wie eine „Anordnung der Sicherstellung“ belegt, die dem Falter exklusiv vorliegt und von zwei Staatsanwältinnen abgesegnet wurde. Die Behörde schickte Wiener Korruptionsermittler des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung in die private Wohnung von Miklautz und ließ dort seine „Mobiltelefone, Computer, Tablets oder anderen internetfähigen Geräte und dergleichen“ beschlagnahmen – so als ob in Österreich das Redaktionsgeheimnis nicht existiert.

Mikautz, so steht es nämlich in dem Dokument geschrieben, habe ihm angeblich von zwei Beamten zugespielte Dokumente nicht nur „veröffentlicht“, sondern die „Offenbarung war geeignet, ein öffentliches und berechtigtes privates Interesse zu verletzten“. Er stünde daher im Verdacht, „durch die Veröffentlichung an der strafbaren Handlung“ von zwei beamteten Whistleblowern „beigetragen zu haben“.

Das ist, wie es Miklautz´Anwalt Peter Kasper formuliert, nicht nur „ein beispielloser Anschlag auf die Pressefreiheit“, sondern das soll offenbar auch Informanten abschrecken, Journalisten zu informieren.

Franz Miklautz hat nun beantragt, dass seine beschlagnahmten Datenträger versiegelt werden. Er hofft, dass das Oberlandesgericht Graz die Beschlagnahmte sofort stoppt und die in der Sicherstellungsanordnung mit keinem Wort erwähnte Pressefreiheit wiederherstellt. Die für die Staatsanwaltschaft Klagenfurt zuständige Justizministerin Alma Zadić lässt den Fall nun dem Vernehmen nach prüfen, war aber zu keiner Stellungnahme bereit.