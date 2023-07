„Ich habe gegen den EU-Beitritt gestimmt“

Der Platz neben Christian Kern ist noch frei. Demnächst wird hier an der Wand im Eckzimmer des zweiten Stocks auch ein gerahmtes Foto von Pamela Rendi-Wagner in der Ahnengalerie der sozialdemokratischen Parteichefs hängen. Auch sonst ist in der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße 18 noch nicht alles auf den neuesten Stand gebracht worden. Der einzige Gegenstand, den der neue Parteichef Andreas Babler in das frühere Büro von Bruno Kreisky mitgebracht hat, ist eine kleine Schneekugel mit einer Miniatur des Karl-Marx-Hofes, ein Geschenk von Bürgermeister Michael Ludwig. Es ist zehn Uhr und Bablers Handy ist an diesem Tag schon das erste Mal leertelefoniert. Nicht immer geht es dabei um die Zukunft der Sozialdemokratie. Das letzte Gespräch war mit Bablers Frau. Heute ist er mit dem Abholen der Tochter dran.