40 JAHRE DANCE CLASS

Cristina Caprioli

Ich bin alt und trocken, aber noch nicht tot und begraben. Ich bewege mich immer noch und habe einen Plan. Um so mehr interessiert es mich, darüber nachzudenken, wie und warum Tanz betrieben werden sollte. Ich habe mehrmals bei ImPulsTanz unterrichtet, in den frühen 80er-Jahren, manchmal um 2002 herum und noch einmal im Jahr 2021. Jedes Mal bin ich gerne nach Wien gekommen, um die Angst, den Trubel, das Essen, den Wein, die Hitze und das Flair der Kaiserstadt zu genießen. Natürlich war das Workshop-Programm immer etwas Besonderes. Das verrückte Zusammentreffen von so verschiedenen Menschen mit einer großen Lust am Tanzen überschnitt sich mit dem perversen Bedürfnis, sich zu exponieren, eine Karriere anzukurbeln, an der Zukunft mitzumischen und so viel wie möglich zu erleben. Eines hat das alles noch übertroffen: Das unermessliche Vergnügen, mit einem Haufen verschiedener Nichttänzer:innen zusammenzukommen, die es mir, uns, sich erlaubten in meinem Kurs "tune in turn on and dance along" (2021) in völlige intime Zweisamkeit einzutauchen. Das werde ich nie vergessen! Vielen Dank dafür und meine besten Wünsche für Euer nie endendes Tanzen!