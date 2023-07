AUTOBIOCHOREOGRAFIEN

Jérôme Bel lässt in seinem neuen Solo knapp 30 Jahre als Choreograf Revue passieren. Olivier Dubois zeigt und kommentiert Auszüge aus den 60 Stücken, an denen er in seiner Karriere bisher mitgewirkt hat. Ivo Dimchev hat die 40 besten Szenen und Songs seines Œuvres kompiliert. Boris Charmatz hat nach 30 Jahren sein erstes echtes Solo geschaffen. Marina Otero und Mélanie Demers bringen persönliche Geschichten auf die Bühne, die jedoch von anderen performt werden.