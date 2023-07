Best of Dimchev: Man sieht den Ivo immer zweimal

Ein ImPulsTanz-Festival ohne Ivo Dimchev ist eigentlich nicht vorstellbar. Dimchev ohne ImPulsTanz aber auch nicht. Der 1976 in Bulgarien geborene Allroundkünstler hat in den 40 Jahren, die es ImPulsTanz gibt, ebenso viele Choreografien kreiert, und das, obwohl er erst vor 20 Jahren damit angefangen hat.

Um den Schnitt zu halten -wobei es ja für Ivo Dimchev gar keinen Grund braucht! -, sehen wir ihn auch im Jubiläumsjahr wieder zweimal. Zunächst mit einem spektakulären Medley seiner gesammelten Werke unter dem Titel "Begeraz Top 40". In dieser Show wird ein für alle Mal bestätigt, warum Dimchev ein so kontroverser Performance-Star ist. Die ärgsten Szenen aus Stücken von "Lili Handel" (2004) bis "In Hell with Jesus" (2022) lassen sich nicht nur sehen und hören, sondern auch fotografieren.

Die ganz Mutigen dürfen sogar mitmachen. Dafür gibt es Geld, und es wird sexy! Deshalb ist die Uraufführung auch erst ab 18 Jahren zugelassen.

Nach dieser Aufregung kehrt dann ein Feelgood-Evergreen wieder: "The Selfie Concert". Darin streift der Maestro durch einen White Cube im Museum moderner Kunst und präsentiert mit seiner magischen Stimme einige der rund 100 ätherischen Songs, die er im Repertoire hat. Das tut er allerdings nur, solange das Publikum nicht müde wird, Selfies mit ihm zu machen. Im vorpandemischen Jahr 2018, als der Abend entstand, steckte dahinter noch das Statement, dass jedes Konzert gewissermaßen ein Selfie-Konzert ist. Wie ist das heute? Sind Fans achtsamer und reflektierter geworden? Und werden Selfies in zehn Jahren noch ein "thing" sein? Wahrscheinlich nicht. Aber Ivo Dimchev wird es hoffentlich geben.

Begeraz Top 40 28.7., 19 Uhr, 30.7., 21 Uhr, Akademietheater

The Selfie Concert 4.8., 22.30 Uhr, mumok