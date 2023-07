Blattkritik

Gudula Walterskirchen hat schon einige Stationen hinter sich: Die Historikerin machte sich mit Büchern über Adelsfamilien einen Namen, schrieb und kommentierte in der Presse und avancierte zur Herausgeberin der Niederösterreichischen Nachrichten. Mit der Pandemie kam der Bruch, Walterskirchens Ansichten drifteten ab, sowohl Presse wie NÖN trennten sich von ihr. Dafür ging sie bei der Wochenzeitung Die ganze Woche an Bord, in der sie alle 14 Tagen eine Kolumne namens "Der ganz normale Wahnsinn" schreibt.