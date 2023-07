Da fliegt mir doch das Fett weg

Wir schreiben das Jahr 2012. Im Keller des Arsenals fand zum zweiten Mal der Nackttanzunterricht im Rahmen des ImPulsTanz-Festivals statt. Im Vorjahr, erinnert sich Leiterin Doris Uhlich, habe es nur neun Anmeldungen gegeben; diesmal war ihr Workshop "more than naked" ausgebucht. "Wir haben uns richtig ineinander verliebt, so toll war dieser Jahrgang", strahlt Uhlich im Falter-Gespräch.

Also versammelte sie ihre Klasse am Ende des Festivals im Museumsquartier und verkündete ihre Vision: "Wir müssen weitermachen. Ich schlage Karl Regensburger vor, dass wir uns nächstes Jahr auf der Bühne wiedersehen."

Der Festivalchef sagte Ja, und am 5. August 2013 zelebrierten 21 Menschen in der Halle G des MQ erstmals öffentlich die Fetttanztechnik. Nur eine hatte dabei was an, wenn auch nicht viel: Doris Uhlich selbst stand mit Sportschuhen und einer übergeworfenen Jacke am DJ-Pult.