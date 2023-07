Das verhinderte Massaker

Vergangene Woche überlegte die Wiener Polizei, die "Pride"-Parade abzusagen. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) überwachte nämlich drei junge Österreicher mit bosnischen und tschetschenischen Wurzeln, die bei dem alljährlichen lebensfrohen Umzug der LGBTIQ+-Community ein Massaker anrichten wollten.

Mit Äxten und Messern bewaffnet, so der Vorwurf, hatten sie es auf junge feiernde Menschen abgesehen, mit einem Auto wollten sie in die Menschenmenge rasen, so der DSN. All das im Namen Allahs. Die Justiz klärt die Vorwürfe.

Nur wenige Stunden vor der Regenbogenparade schlug die Polizei mit richterlichem Haftbefehl zu und verhaftete die drei mutmaßlichen Terroristen. Einen 14-jährigen Tschetschenen aus Wien und ein bosnisches Brüderpaar aus St. Pölten, 17 und 20 Jahre alt.