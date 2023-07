Der Putztrupp, der die Keime wegfrisst

Um Epidemien zu verhindern, arbeiten Ameisen eng zusammen. Die Biologin Sylvia Cremer erforscht, wie das den Tieren gelingt. Was können Menschen davon lernen?

Sylvia Cremer in ihrem Büro am Institute of Science of Technology (ISTA) in Klosterneuburg, wo sie seit 2015 Professorin ist und eine zehnköpfige Arbeitsgruppe leitet (Foto: Christopher Mavrič)