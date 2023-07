Der zerbrochene Spiegel: Besuch in der römischen Casa delle Donne

Im Filmarchiv des Kinos Arsenal in Berlin entdeckte die Künstlerin Constanze Ruhm vor mehr als zehn Jahren jenen Stoff, der sie letztendlich auf die Spurensuche nach der italienischen Frauenbewegung der Seventies führte. Die 1965 geborene Wiener Akademie-Professorin befasst sich seit jeher mit der Repräsentation von Weiblichkeit und femininen Figuren in der Filmgeschichte.

In ihrer vielschichtigen Solo-Schau "Come una pupilla al variare della luce" ("Wie eine Pupille im Wechsel des Lichts") im Belvedere 21 stellt sie derzeit einen Mix aus Recherche, Erinnerungsarbeit, Reenactment und Hommage vor, der sich auch aus dem Feministinnen-Archiv der Casa Internazionale delle Donne in Rom speist. Dieses Zentrum ging in den 1980er-Jahren aus einer Hausbesetzung hervor. Das Zentrum der Schau bildet die Videoinstallation "A Shard Is a Fragment of a Life", die vor Ort in Rom entstanden ist. Immer wieder sind Spiegelscherben zu sehen - einerseits ästhetische Reflexionsflächen, andererseits messerscharfe und an Gewalt gemahnende Teile eines Ganzen, das kaum mehr zusammengesetzt werden kann. Ruhm lässt junge Frauen durch den Garten der Feministinnen wandeln, so als hätten sie das Gebäude gerade erst besetzt und würden am Beginn ihrer Selbsterfahrungsgruppen stehen. Wer den Spiegel zerschlagen hat respektive warum man so wenig über die italienische Frauenbewegung weiß? Ruhm hält mit einer Fotoserie dagegen, die historische Gruppenbilder von Feministinnen mit jungen Frauen von heute nachstellt -ein Anknüpfungswunsch an damals, der auch in die Zukunft weist.

Erhalten sind hingegen Kunstwerke wie zwei Objektbilder der 1946 geborenen Künstlerin Suzanne Santoro. Es handelt sich um Selbstporträts: mit schwarzem Harz übergossene Fotografien aus ihrer Serie "Black Mirrors" vom Ende der 1970er-Jahre, die Ruhm zu ihrer Zeitreise inspiriert haben. Am 22. Juni wird um 18 Uhr der Katalog zur Ausstellung präsentiert. Im Anschluss gibt der queer-feministische Chor Mala Sirena ein Konzert - Ruhm hat ihn 2017 mitgegründet.

Belvedere 21, bis 27.8.