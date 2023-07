Die Erotik eines Volvo V60

Hätten sich Marta Navaridas und Alex Deutinger nicht ineinander verliebt, wäre vielleicht alles anders gekommen. Möglicherweise würden die beiden heute in ihrem erlernten Beruf als Übersetzer:innen arbeiten und nicht als Künstler:innen auf und hinter der Bühne stehen. Seit 2008 machen sie als Performance-Duo Navaridas &Deutinger Stücke, nun kooperieren sie mit dem Wiener Musiker Manuel Riegler.

Das Trio beschäftigte sich für "Motora -This Day Is Not Promised" eingehend mit Autos, Motoren und dem 1973 erschienenen Roman "Crash" von J.G. Ballards. Darin trifft ein voneinander gelangweiltes Ehepaar nach einem Autounfall auf einen Arzt, der zu sexuellen Energien nach Autounfällen forscht. In der Performance interagiert Navaridas mit einem Volvo V60 und versucht eine echte Begegnung zwischen zwei Körpern -ihrem menschlichen und dem nichtorganischen Maschinenkörper des Autos -herzustellen. Dabei entsteht laut Ankündigung "ein poetisches Ritual zwischen erotischer Verführung, pragmatischem Realismus und zärtlicher Anthropomorphisierung".

Zumeist sind die Arbeiten der ehemaligen Linguist:innen Navaridas & Deutinger sehr textlastig. "Motora" kommt ganz ohne Wort aus. Der Sound der Motoren gibt ausreichend her.