Die erste Filmregisseurin der Welt

In ihrer Komödie „Résultats du Féminisme“ (1906) zeigt Alice Guy die Männer als das „schwache Geschlecht“, während die Frauen sich in Macho-Posen üben (Foto: Verlag Splitter)

Filme können mehr als nur Arbeiter beim Verlassen der Fabrik zeigen oder einfahrende Züge in einem Bahnhof. Sie können Geschichten erzählen. Alice Guy muss diese Erkenntnis wie ein Blitz getroffen haben. Nur wenige Monate nachdem sie im März 1895 an der ersten öffentlichen Vorführung des Kinematographen in Paris teilgenommen hat, schlägt die junge Sekretärin ihrem Arbeitgeber Monsieur Léon Gaumont, der mit optischen Geräten und Kameras handelt, vor, in die Filmproduktion einzusteigen: Sie habe eine Idee für einen Film mit einer Handlung.

Auf einer Terrasse vor gemalter Kulisse dreht sie mit geliehenen Kostümen und Kohlköpfen aus Pappmaché "La Fée aux choux": eine Mädchenfantasie über "die Erzeugung von Babys", die in Frankreich bekanntlich nicht vom Storch gebracht werden, sondern in Kohlköpfen wachsen. Die ganze Szene ist in einer einzigen Einstellung gedreht, ohne Schnitt, ohne Kamerabewegung und natürlich auch ohne Credits, die Auskunft über die beteiligten Personen gäbe - eine Minute Filmgeschichte.