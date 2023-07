Die KI und der Mensch: Ära des Umbruchs

ChatGPT &Co sorgten bisher für ein technologisch aufregendes Jahr: Von Fake-Bildern des Papstes über KI-generierte Kunstausstellungen bis zum Verfassen von Seminararbeiten war schon vieles dabei. Doch wo liegen die Gefahren und vor allem die Chancen bei der Arbeit mit KI? Wie sieht eine Gestaltung und Entwicklung künstlicher Intelligenz aus, die an den Menschen angepasst ist? In welchen Bereichen wird sie unser Leben besonders verändern, welche utopischen und dystopischen Fantasien könnten Wirklichkeit werden?