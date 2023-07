Die Sberbank gerade an den Richtigen verkauft

Krieg, Wirtschaftssanktionen und hunderte Millionen an Vermögen im Ausland. Diese Konstellation hat seit Monaten für Fantasien in der Wiener Bankenszene gesorgt. Nach dem Überfall auf die Ukraine haben EU und USA Sanktionen gegen die staatlich-russische Sberbank beschlossen. Damit kam das Europageschäft der Sberbank zum Erliegen. Die Sberbank Europe mit Sitz in Wien wurde abgewickelt, von dem Erlös wurden Forderungen bedient, Guthaben ausbezahlt.