Eine Krautquote muss her!

Ich bin kein Freund von Überregulierung. Schon gar nicht in Geschmacksfragen. Jeder soll leben, wie er will, solang er anderen damit nicht massiv in die Quer kommt. Soll bunte Wäsche tragen, obwohl ich der Überzeugung bin, dass Schwarz die einzig passende Farbe für Bekleidung ist, und Elefanten-Kack-Kaffee trinken, wenn ihm danach ist. Muss ich ja nicht.