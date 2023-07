Erinnerungslücken und Zeitkolorit: Tom Holland in "The Crowded Room"

Dass sich das ungelöste Verbrechen im Serienfernsehen großer Beliebtheit erfreut, liegt auch an dessen Möglichkeiten, ihm auf die Schliche zu kommen. Meist rückt mit jeder Episode die Wahrheit ein Stück näher, bis sich am Ende herausstellt, dass dafür mindestens eine zweite Staffel notwendig ist.

In der Miniserie "The Crowded Room" ist es ein Attentat vor dem Rockefeller Center im Jahr 1979. Der naiv wirkende junge Mann Danny (Tom Holland) möchte seine Mitbewohnerin und Komplizin Ariana (Sasha Lane) mit einer Schusswaffe rächen, doch weil Ariana untertaucht, sitzt Danny nun allein der Psychologin Rya (Amanda Seyfried) gegenüber. Die Verhörsituation bildet fortan den schmalen Rahmen für seine Berichte über sein Elternhaus, seine Beziehung zum Stiefvater, die erste Liebe und darüber, wie er als Schulabbrecher und Drogendealer in einem verrufenen Haus am Ende der Straße landete. Zwar ein nicht völlig normales Teenager-Leben Ende der 70er-Jahre, aber auch nicht eines, das einen schnurstracks zum Mörder werden lässt. Bemerkenswert sind - neben einigen Ungereimtheiten - vor allem Dannys Erinnerungslücken.

Je weniger man über die Buchvorlage "The Minds of Billy Milligan" von Daniel Keys weiß, desto besser funktioniert dieses auf den ersten Blick konventionell anmutende Szenario, wiewohl sich rasch ein entsprechender Verdacht erhärtet. Doch "The Crowded Room", entwickelt von US-Autor Akiva Goldsman ("A Beautiful Mind"), verlässt sich glücklicherweise nicht auf seinen nur scheinbar geheimnisvollen Plot. Langsam legen der ungarische Autorenfilmer Kornél Mundruczó und sein Kollege Brady Corbet das Geheimnis in den Rückblenden frei und fangen unaufdringlich das Zeitkolorit der ausklingenden Seventies ein. Und arbeiten dabei mit fantastischen Musiknummern von The Velvet Underground bis zu The B-52s dem entgegen, was Danny behauptet: "People forget things all the time."

Zehn Episoden auf Apple TV+