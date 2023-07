"Fase": Der Tanzklassiker schlechthin

Seit einigen Jahren gibt es bei ImPuls-Tanz das Format "ImPulsTanz Classic". Hier werden ikonische Aufführungen der Tanz-und Performancegeschichte wieder gezeigt und in eine neue Zeit transferiert. Heuer gibt es im Rahmen der Reihe nicht irgendeinen Klassiker zu sehen, sondern den Klassiker der zeitgenössischen Tanzgeschichte schlechthin: Anne Teresa De Keersmaekers "Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich".

1982 - und damit noch vor Gründung des ImPulsTanz Festivals -reiste die damals 22-jährige De Keersmaeker mit einer Aufnahme der Musik Steve Reichs in der Reisetasche nach New York und legte dort den Grundstein für das dann in Brüssel uraufgeführte Stück, das bis heute als Ausgangspunkt nicht nur ihres eigenen Werkes gilt, sondern auch vieles von dem begründete, was ab den 80er-Jahren von Belgien aus die Tanzwelt veränderte.