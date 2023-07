Fünf Antworten auf eine Tragödie

Seit Jahren gab es vor der griechischen Küste keinen Schiffbruch mit derart vielen Opfern: Hunderte riss der Fischkutter mit sich in die Tiefe des Mittelmeers, Männer, aber genauso Frauen und Kinder, an die 100 sollen es gewesen sein, die sich im Frachtraum befunden haben. Überlebende berichten etwa im WDR, "wie die Menschen unter Deck auf das Metall geklopft haben", ehe das Schiff sank.

1 Was genau passierte bei der jüngsten Flüchtlingstragödie im Mittelmeer?

Montag vergangener Woche zwängten sich rund 750 Menschen in einen rostigen, seeuntauglichen Fischkutter. Nahe der Stadt Tobruk an der libyschen Küste stachen sie in See mit dem angeblichen Ziel, Italien zu erreichen. Rund 300 Personen kamen aus Pakistan, weitere aus Afghanistan, Ägypten und Syrien. Zwei Tage später sank das Schiff im Gebiet vor Pylos, westlich des Peloponnes über dem Calypsotief - dieses liegt fünf Kilometer unter der Wasseroberfläche, es ist die tiefste Stelle des Mittelmeers.